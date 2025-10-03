السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

يونيفيل: إسرائيل ألقت قنابل قرب عناصرنا في لبنان

قوات «يونيفيل» تقوم بدوريات في لبنان (أرشيفية)
3 أكتوبر 2025 21:47

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى، أمس الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى الكفّ عن شنّ هجمات مماثلة.
وجاء في بيان لقوات اليونيفيل "ألقى الجيش الإسرائيلي، يوم أمس (الخميس)، قنابل قرب قوات حفظ السلام التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس" قرب الحدود، حيث "كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب".
ودعت قوات الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي "إلى التوقّف الفوري عن شنّ أيّ هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين".
وتابع البيان "سمع عناصر حفظ السلام في موقعين مختلفين دويّ انفجار قنبلة قرب حفّارة تبعد نحو 500 متر عنهم"، مضيفا أنه "بعد لحظات، شاهدت المجموعة الأولى مُسيّرة تحلّق فوقهم، أعقبها انفجار على مسافة تتراوح بين 30 و40 متراً منهم" وبعد قليل "رصدت المجموعة الثانية مُسيّرة أخرى قامت بإلقاء قنبلة انفجرت على بُعد 20 متراً فوق رؤوسهم".
واعتبرت اليونيفيل أن هذه الأعمال تشكّل "انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

المصدر: وكالات
لبنان
اليونيفيل
الجيش الإسرائيلي
