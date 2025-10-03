السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيسف»: وضع الأمهات والرضع في غزة لم يكن أبداً أسوأ مما هو عليه الآن

عائلة فلسطينية نازحة من مدينة غزة (رويترز)
4 أكتوبر 2025 00:56

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، إن الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفاً صعبة، وسط شح المواد الطبية، واكتظاظ مجمع ناصر في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من الشمال.
وذكر المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر: «لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أبداً أسوأ مما هو عليه الآن، في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو». وقالت منظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي على وشك الانهيار.
وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه «لم ير مستشفى ناصر مكتظاً بهذا القدر من قبل، إذ يفر المرضى من مدينة غزة، قلب الهجوم العسكري الإسرائيلي الموسع، نحو جنوب القطاع».

اليونيسف
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©