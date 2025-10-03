«اليونيسف»: وضع الأمهات والرضع في غزة لم يكن أبداً أسوأ مما هو عليه الآن

غزة (الاتحاد)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، إن الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفاً صعبة، وسط شح المواد الطبية، واكتظاظ مجمع ناصر في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من الشمال.

وذكر المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر: «لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أبداً أسوأ مما هو عليه الآن، في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو». وقالت منظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي على وشك الانهيار.

وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه «لم ير مستشفى ناصر مكتظاً بهذا القدر من قبل، إذ يفر المرضى من مدينة غزة، قلب الهجوم العسكري الإسرائيلي الموسع، نحو جنوب القطاع».