ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 457 وفاة بينهم 152 طفلاً

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة، إلى 457 فلسطينياً بينهم 152 طفلاً منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي ما سجلته لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بلغ 457 وفاةً، بينهم 152 طفلاً، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة، إلى أنه منذ إعلان منظمة «المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» المجاعة بمدينة غزة، في أغسطس الماضي، جرى تسجيل 179 حالة وفاة بينهم 37 طفلاً.

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلنت «المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، حدوث المجاعة في مدينة غزة، وتوقعت أن تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر الماضي.