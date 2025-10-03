مستوطنون إسرائيليون يهاجمون عائلات فلسطينية في شمال الضفة

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي، أمس، عائلات فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة أثناء قطفها محصول الزيتون. وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا عائلات فلسطينية وهي تقطف ثمار الزيتون في أراضي بلدة «فرخة» غرب مدينة سلفيت شمال الضفة.

وبيّن الشهود أن المستوطنين حاولوا الاعتداء على العائلات بحماية من الجيش الإسرائيلي، قبل أن يجبروها على ترك الحقول.

ومنذ بداية أكتوبر الجاري، بدأ بعض المزارعين الفلسطينيين شمال الضفة بقطف محصول الزيتون لهذا العام.

وعادة ما يشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على الفلسطينيين وحقولهم، تزداد وتيرتها مع موسم قطف الزيتون خلال أكتوبر ونوفمبر من كل عام.