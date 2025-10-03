إسرائيل تستهدف خيام النازحين في ميناء غزة

غزة (الاتحاد)

استهدف قصف إسرائيلي، أمس، منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية وسط المدينة، وفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

وأشارت مصادر محلية، إلى أن المسيرات والطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت نيرانها نحو المنازل في منطقة النصر غرب مدينة غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي خيام النازحين داخل ميناء مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 5 قتلى على الأقل جميعهم أطفال، كما أصيب عدد آخر.

وارتفع عدد القتلى جراء قصف مجموعة من السكان في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة إلى 9، كما قتل شخصان في قصف على سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأعلنت بلدية غزة أن نحو 500 ألف مدني يعيشون في مدينة غزة تحت ظروف إنسانية بالغة القسوة من انعدام الغذاء الكافي وشحّ المياه النظيفة، وغياب الرعاية الصحية الأساسية، تحت القصف والتدمير الشامل.