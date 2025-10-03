السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في إنهاء الشلل الحكومي

جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون في مجلس الشيوخ الأميركي وبجانبه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون
3 أكتوبر 2025 23:48

سقط مقترح تمويل قدمه الجمهوريون في التصويت في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، ما يمدد الشلل الحكومي في الولايات المتحدة إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
وتوقّف تمويل الوكالات الفدرالية منذ الأربعاء مع تقويض مجموعة واسعة من الخدمات العامة نتيجة الجمود المخيّم على النقاشات في الكونغرس.
ولم يحظ المقترح الجمهوري بالعدد الكافي من أصوات الديمقراطيين المطلوبة لتمريره في المجلس المنقسم بين الحزبين.
في اليوم الثالث من الإغلاق الحكومي، حصل المقترح الجمهوري في مجلس الشيوخ على 54 صوتا‭ ‬مقابل 44، وهو ما يقل عن الستين صوتا المطلوبة في المجلس لتمريره.

المصدر: آ ف ب
الإغلاق الحكومي
مجلس الشيوخ الأميركي
