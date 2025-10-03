السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان تحصي خسائرها مع انحسار الفيضانات

شارع غمرته الفيضانات في كراتشي - أرشيفية
4 أكتوبر 2025 00:56

إسلام آباد (وكالات)

أطلقت الجهات المعنية في باكستان، عمليات مسح لتقييم حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات العارمة، وذلك مع بدء انحسار المياه بعد أشهر من الدمار، ومقتل أكثر من ألف شخص، بحسب ما أفاد به مسؤولون أمس.
وتعرضت باكستان، التي تعد من أكثر الدول عرضة لتغيرات المناخ، لأمطار غير منتظمة منذ يونيو، مما تسبب في فيضانات مفاجئة في المناطق الشمالية من سلسلة جبال الهيمالايا، وغمر السهول الوسطى والجنوبية بمياه هائلة. 
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث: إن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية والفيضانات الحضرية، أسفرت عن مقتل 1037 شخصاً، وخلفت وراءها الكثير من الدمار.
وأضافت الهيئة: أن أكثر من 200 ألف منزل تعرض لأضرار كلية أو جزئية، كما نفق أكثر من 22 ألف رأس من الماشية، بعدما فاضت مياه الأنهار على ضفافها وقوضت السدود وغمرت القرى.

