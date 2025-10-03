السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ

رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
4 أكتوبر 2025 00:57

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أمس، أن روسيا شنت هجوماً ضخماً بطائرات مسيرة وصواريخ على بنى تحتية للطاقة، وذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين للوقوف إلى جانب أوكرانيا، خلال قمة أوروبية غير رسمية في كوبنهاغن أمس الأول.
وأطلقت روسيا 381 طائرة مسيرة، و35 صاروخاً، مستهدفةً بنى تحتية للطاقة في منطقة خاركيف وبولتافا، حيث تقع منشآت إنتاج غاز رئيسية في أوكرانيا.
وأصيب 3 أشخاص في خاركيف، وبينما لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات في منطقة بولتافا، فيما تحولت العديد من المدارس إلى «التعليم عن بُعد» لحماية الطلاب.
وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حريقاً ناجماً عن هجمات بالمُسيرات أسفر عن خسائر كبيرة في منشأة للتغذية في بلدية نوفا فودولاها في خاركيف، كما وقعت أضرار في مناطق سومي وأوديسا وكييف ودنيبروبتروفسك.
بدوره، أكد حاكم منطقة «الأورال» جنوب روسيا، أمس، أن أوكرانيا هاجمت مصفاة نفط روسية في المنطقة بطائرات بدون طيار، بعد أحدث سلسلة من الضربات بعيدة المدى التي نفذتها كييف. 
وكتب يفجيني سولنتسيف حاكم أورينبورج على تطبيق تليجرام: «حاولت طائرات بدون طيار معادية مهاجمة منشأة صناعية في المنطقة».
وأضاف أنه لم تقع إصابات ولم تتعطل العمليات الفنية في الشركة، غير أن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت العديد من الهجمات بطائرات بدون طيار على أرض مصفاة نفط في أورسك. 
وفي وقت سابق، استهدف هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية مصنعاً للأسمدة في بيريزنيكي في منطقة بيرم في جبال الأورال. 
وألحق الهجوم أضراراً بمبنى سكني، طبقاً لما نشره الحاكم دميتري ماخونين على تطبيق تليجرم. وأضاف أنه ليس هناك أي ضحايا وأن الإنتاج في المنشأة توقف لفترة قصيرة فقط. في غضون ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد العقوبات المفروضة على روسيا عاماً إضافياً يمتد حتى التاسع من أكتوبر 2026 في ضوء استمرار «الأنشطة الهجينة» الروسية.
وذكر المجلس في بيان، أن «الإجراءات التقييدية تشمل حالياً 47 شخصية، و15 كياناً، تفرض عليهم عقوبة تجميد الأصول كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، إضافة إلى فرض حظر سفر يمنع هؤلاء الأشخاص من دخول أراضي الاتحاد أو عبورها».
وأضاف البيان: أن «المجلس كان قد أقر في الثامن من أكتوبر 2024 إطاراً للعقوبات رداً على الأنشطة الروسية المزعزعة للاستقرار يستهدف كل من يشارك في سياسات أو أنشطة تقوض قيم الاتحاد الأساسية وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة أراضيه» 
وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي قام في مايو 2025 بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الأصول المادية المرتبطة بالأنشطة الروسية والجهات الممولة لها، إضافة إلى إمكانية تعليق تراخيص بث وسائل الإعلام الروسية المتورطة في نشر المعلومات المضللة».
وأكد الاتحاد أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية أعضائه وردع مثل هذه الأنشطة والتصدي لها.

