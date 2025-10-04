تأجيل الرحلات في مطار ميونخ بعد رصد طائرات مسيرة

أعلن مطار ميونخ بألمانيا في إشعار نشر على موقعه الإلكتروني تأجيل الرحلات الجوية المقررة اليوم السبت بعد رصد عدة طائرات مسيرة بالقرب من المجال الجوي للمطار.

ونصح المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمطار "قررت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية تقييد عمليات الطيران في مطار ميونخ كإجراء احترازي بسبب رصد لم يتم التأكد منه لطائرات مسيرة وأوقفتها حتى إشعار آخر".

وفي تحديث لاحق، أفاد المطار بتحويل 23 رحلة جوية أو إلغاء أو تأجيل 12 رحلة متجهة إلى ميونخ و48 رحلة مغادرة.



