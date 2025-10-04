الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

محكمة توقف محاولة ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة

محكمة توقف محاولة ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة
4 أكتوبر 2025 09:38

حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية في مدينة بوسطن بأنه لا يجوز لإدارة الرئيس دونالد ترامب حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.
 وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى، يوم الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ شهر يونيو تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائياً لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.
وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
 ومن المتوقع أن تحال القضية سريعاً إلى المحكمة العليا، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو الماضي.
كما قضت محكمة استئناف ثانية، يوم الجمعة، لصالح العديد من المنظمات التي طعنت في أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة.  

المصدر: د ب أ
أميركا
دونالد ترامب
