رئيس الشرطة الاتحادية ينتقد إلغاء آلاف عمليات الترحيل في ألمانيا

انتقد رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، العدد الكبير من عمليات الترحيل الملغاة لطالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا.

وقال رومان في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" المقرر صدورها غدا الأحد: "سجلنا في العام الماضي نحو 53 ألفا و800 عملية ترحيل أعلنت عنها الولايات، لكن نحو 33 ألفا و600 منها ألغيت قبل تسليم الشخص إلينا".

وأوضح رومان أن الأسباب تشمل اختفاء بعض الأشخاص المطلوب ترحيلهم في يوم السفر، أو تقديمهم تقارير طبية في اللحظة الأخيرة تحول دون تنفيذ الترحيل، وأضاف: "هذه هي الحقيقة المؤسفة، فكل رقم وراءه جهد ضخم.

وطالما أن مصير كل هذه الإجراءات الإلغاء، ستبقى الفجوة بين من يحق ترحيلهم ومن يرحلون فعليا واسعة". كما انتقد رومان بشدة نقص أماكن الاحتجاز المخصصة للترحيل في ألمانيا، قائلا: "مقابل 226 ألف شخص ملزمين بمغادرة البلاد، لدينا أقل من 800 مكان احتجاز.

في ظل هذا الوضع، لن تتمكن شرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية من احتجاز الأشخاص المطلوبين حتى لو توفرت الأسس القانونية لذلك".

وتعمل الحكومة الائتلافية على زيادة عدد عمليات الترحيل، وفقا لما نص عليه اتفاقها الحكومي.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن ترحيل أكثر من 11 ألفا و800 شخص في النصف الأول من عام 2025.



