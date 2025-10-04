الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اشتعال مصفاة نفط في روسيا بعد تعرضها للقصف

اشتعال مصفاة نفط في روسيا إثر قصف
4 أكتوبر 2025 16:43

اندلع حريق في إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا بالقرب من مدينة سان بطرسبورج شمال غرب البلاد، بعد هجوم جديد بطائرة بدون طيار، طبقا لما أكده حاكم المنطقة اليوم السبت. 
وأُخمد الحريق في المنطقة الصناعية بمدينة "كيريشي" في وقت لاحق، حسبما كتبه ألكسندر دروزدنكو حاكم لينينغراد، على تطبيق "تلغرام".
وأسقطت الدفاعات الجوية سبع طائرات مسيرة، طبقا لما ذكره دروزدنكو. كما نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للغارات الجوية الليلية.
وهذا الهجوم هو الثاني على المصفاة خلال بضعة أسابيع.
وتقع "كيريشي" على بعد 800 كيلومتر شمال أوكرانيا. وتضم مصفاة "كيريشينفتيورجسينتيز"، المعروفة أيضا باسم كينيف، والمملوكة لشركة "سورجوت نفط غاز".
ومع قدرة معالجة تبلغ حوالي 20 مليون طن من النفط سنويا، تعد واحدة من أكبر منشآت النفط في روسيا.

المصدر: د ب أ
