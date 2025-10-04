الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصين تلغي رحلات جوية مع اقتراب الإعصار ماتمو

الإعصار ماتمو سبب فيضانات في الفلبين
4 أكتوبر 2025 18:25

تعتزم السلطات الصينية إلغاء الرحلات الجوية والبحرية في هاينان، مساء اليوم السبت، قبل أن يجتاح الإعصار "ماتمو" الإقليم الواقع في جنوب البلاد، مما قد يعطل فترة ذروة السفر خلال العطلة إلى الجزيرة السياحية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن من المتوقع إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار "هايكو" الدولي وإليه اعتبارا من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش)، حيث يمكن أن يتسبب الإعصار "ماتمو" في رياح قوية وأمطار غزيرة في جنوب الصين، بما يشمل إقليمي قوانغدونغ ويوننان.
وذكر مكتب السلامة البحرية في سانيا، وهي مدينة في هاينان، أنه سيفرض حظرا على حركة جميع السفن السياحية والعبّارات في نطاق اختصاصه اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش).
ومن المتوقع أن يصل إعصار "ماتمو"، الذي تسبب في فيضانات في الفلبين الأسبوع الماضي، إلى اليابسة قرابة ظهر غدا الأحد بعد أن يقترب من شرق هاينان مع قوة رياح قصوى متوقعة تتراوح بين 42 و48 مترا في الثانية.
وقالت شينخوا إن مدينة "هايكو" تعتزم تعليق الدراسة والعمل ووسائل النقل من بعد ظهر اليوم السبت حتى غد الأحد، في حين ستفعل مدينة تشانجيانغ الساحلية في إقليم قوانغدونغ الشيء ذاته اعتبارا من اليوم السبت.
ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن خبراء الأرصاد الجوية مناشدتهم الناس توخي الحذر لأن إعصار "ماتمو" سيكون له تأثير خطير على السياحة والنقل خلال فترة مزدحمة بالسفر. 

المصدر: رويترز
الصين
الفلبين
إعصار
