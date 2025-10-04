قتيلان وجرحى بإطلاق نار في مدينة بجنوب فرنسا

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون، مساء أمس، جراء إطلاق نار في مدينة نيس جنوب فرنسا يبدو أنه مرتبط بالمخدرات، ما استدعى نشر عشرات من رجال الشرطة.

وقع الهجوم في وقت متأخر من يوم الجمعة في حي "لي مولان"، المعروف بكونه مركزًا لتجارة المخدرات، غرب المدينة.

وأفادت النيابة العامة أن اثنين من الجرحى الخمسة قاصران.

فتح المهاجمون، الذين كانوا يستقلون سيارة، النار على أشخاص بالقرب من مكان لتجارة المخدرات، مساء أمس الجمعة في الساحة المركزية بحي "لي مولان"، الذي يقطنه حوالي 8000 شخص. عُثر على سيارة محترقة مطابقة لوصف السيارة التي استخدمها المشتبه بهم في بلدة "موجينس"، على مقربة من نيس، قبيل منتصف الليل.

صرح المدعي العام داميان مارتينيلي، اليوم السبت، أن إطلاق النار مرتبط بتجارة المخدرات، لكن يُعتقد أن بعض الضحايا أُصيبوا بالرصاص عن غير قصد.

وقال للصحفيين "بينما تبدو هذه الأحداث مرتبطة بوضوح بتجارة المخدرات، يبدو أن العديد من الضحايا لا علاقة لهم بها".

وأضاف مارتينيلي "ربما أُطلقت الأعيرة النارية عشوائيًا على الحاضرين".

وأفاد مصدر في الشرطة بأن أحد الضحايا المصابين في إطلاق النار لا يزال في حالة حرجة.

ونشر نحو 60 ضابط شرطة للمساعدة في ضمان الأمن في "لي مولان"، في حين حثّ عمدة نيس، كريستيان إستروسي، وزير الداخلية برونو ريتايو على جعل هذا الانتشار "دائمًا".