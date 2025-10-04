الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

انفجار هائل تبعه إطلاق نار في مقديشو

انفجار هائل تبعه إطلاق نار في مقديشو
4 أكتوبر 2025 20:05

دوى انفجار هائل، اليوم السبت، في العاصمة مقديشو أعقبه إطلاق نار في جوار مركز تابع لأجهزة الاستخبارات الصومالية يتم فيه عادة استجواب إرهابيين من حركة الشباب الإرهابية، وفق ما أفاد به شهود عيان.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "تصدّت القوات الأمنية مساء اليوم لهجومٍ إرهابي مباغت شنّته عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية على مقر غودكا جلعو، أحد المرافق التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني".
وأوضحت المصادر الأمنية للوكالة أن "الإرهابيين استخدموا في هجومهم مركبةً مموّهة على أنها تابعة لجهاز المخابرات الوطني، في محاولةٍ لاختراق التحصينات الأمنية للمقر".
وبحسب الجهات المختصة، تواصل القوات الأمنية حاليًا تنفيذ عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة لتعقّب فلول المهاجمين وضمان تأمين المرفق بشكل كامل.
وقال الشرطي محمد حسن "وقع انفجار قوي في (مركز) غودكا جيلعو واندلع إطلاق نار بعد الانفجار".
ويقع المركز المذكور قرب مقر الرئاسة الصومالية.
وأضاف الشرطي "ليس لدي تفاصيل عن الحادث، لكن المعلومات التي تلقيناها مفادها أن هجوما لجماعة الشباب (الإرهابية) يستهدف هذا المكان".
وقال أحد الشهود ويدعى جمال نور "سمعنا انفجارا هائلا وصعدت إلى سقف المبنى الذي أقيم فيه، فشاهدت سحابة دخان كثيفة واندلع تبادل كثيف لإطلاق النار من جهة" مركز الاستخبارات الذي يجاور مقر الرئاسة الصومالية.
وأضاف أن "تعزيزات لقوات الأمن وصلت الى المكان".

