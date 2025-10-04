الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بعد سنوات من المعارضة.. بابيش يفوز بالانتخابات العامة في التشيك

رجل الأعمال رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش
4 أكتوبر 2025 22:10

بعد سنوات من المعارضة.. بابيش يفوز بالانتخابات العامة في التشيك
فاز رجل الأعمال ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيش، اليوم السبت، بالانتخابات البرلمانية في جمهورية التشيك بعد أربع سنوات في المعارضة وهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2023، ليحقق عودة سياسية.
كان بابيش رئيسا للوزراء في الفترة من 2017 إلى 2021.
وحصل حزب "آنو" (نعم)، الذي يقوده بابيش، على 35 % من الأصوات بعد فرز 98 % من الأصوات، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وبحسب النتائج الأولية، شهد تحالف يمين الوسط "سبولو" (معا)، بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا، انخفاضا في الدعم ليحصل إلى نحو 23 % من أصوات الناخبين.
وحصلت مجموعة من رؤساء البلديات، أعضاء في حكومة فيالا، على 11,1 % من الأصوات، بينما حصل حليف آخر لفيالا، على 8,7 % من الأصوات.
وتصدرت الأزمة في أوكرانيا حملة الانتخابات. 
ووعد بابيش بخفض الضرائب و"توفير الطاقة الأرخص" حيث يعتقد المراقبون أن العديد من الناخبين كانوا أكثر اهتماما بحالتهم المالية الخاصة من السياسة الخارجية. 
ويمنح الدستور التشيكي الرئيس بيتار بافيل، صلاحيات كبيرة في تحديد من يكلف بتشكيل الحكومة، رغم أنه عادة ما يكون الحزب الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
وجمهورية التشيك عضو في الناتو منذ عام 1999 وعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.  

المصدر: د ب أ
