الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا: عقبات قانونية أمام إرسال مهاجرين خارج أوروبا

ألكسندر دوبريندت وزير الداخلية الألماني
4 أكتوبر 2025 23:09

أقرّ ألكسندر دوبريندت وزير الداخلية الألماني، اليوم السبت، بوجود عقبات قانونية أمام إنشاء "مراكز عودة" لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين والذين لا يمكن إبعادهم إلى بلدانهم.
وقال دوبريندت، عقب قمة حول الهجرة في ميونيخ بحضور عدد من الوزراء الأوروبيين "نحن في بداية العملية".
وبحسب الوزير أجريت "التجارب" الأولى وكشفت عن "عقبات قانونية".
وأضاف أن "الدول الأوروبية المختلفة لديها الآن وجهات نظر متباينة حول هذا الملف".
والهدف هو إنشاء "مراكز عودة" في دول ثالثة، أي "خارج أوروبا على ألا تكون البلدان التي ينتمي إليها المهاجرون ويتم نقلهم إليها"، بحسب الوزير.
ويتطلب ذلك تعاون هذه البلدان والمفوضية الأوروبية، لكن شكل هذا التعاون لم يتضح بعد.
وجمعت القمة وزراء من بولندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وسويسرا والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ماجنوس برونر.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، عدم مشاركته في الاجتماع بسبب عملية تشكيل الحكومة في باريس.

المصدر: آ ف ب
الهجرة
مراكز احتجاز
الاتحاد الأوروبي
طالبو اللجوء
