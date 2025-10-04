الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
المجر ترفض التخلي عن شراء النفط والغاز من روسيا

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان يحضر قمة في كوبنهاغن
4 أكتوبر 2025 23:48

رفضت حكومة المجر، التخلي عن شراء النفط والغاز من روسيا بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع اعتماده بشكل كامل على الطاقة الروسية.
ويشير رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، منذ فترة طويلة، إلى أن واردات الطاقة الروسية لا غنى عنها لاقتصاد بلاده وأن التحول إلى الوقود الأحفوري المستورد من أماكن أخرى من شأنه أن يتسبب في انهيار اقتصادي فوري.
ويعارض أوربان  بشدة جهود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا التي انطلقت في فبراير 2022، وانتقد بشدة محاولات ضرب عائدات الطاقة الروسية.
وبينما بدأت باقي دول أوروبا في التقليص التدريجي للطاقة الروسية، أبقت المجر على وارداتها من روسيا، بل وزادتها، بحسب بعض المصادر.  

المصدر: د ب أ
المجر
صادرات الطاقة الروسية
