سوريا.. انطلاق الانتخابات البرلمانية اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الانتخابات البرلمانية في أغلب المحافظات السورية عبر الهيئات الناخبة، صباح اليوم.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أمس، عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة: «يبدأ أعضاء الهيئات الناخبة اليوم، عند التاسعة صباحاً، بالتوافد إلى مراكز الاقتراع وإبراز أوراقهم الثبوتية، ليتسلّموا بطاقاتهم الانتخابية، ثم يتوجّهون إلى رؤساء اللجان الفرعية ليأخذوا الورقة الانتخابية المختومة رسمياً».

وأضاف أنه بعد الحصول على الورقة الانتخابية يدخل عضو الهيئة الناخبة إلى غرفة الاقتراع السري ويقوم بتجهيز ورقته، ويكون التصويت ضمن صندوق الاقتراع بشكل علني، مشيراً إلى أن عملية الاقتراع تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحد أقصى حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.