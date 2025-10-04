«الصحة العالمية»: 400 حالة وفاة في غزة جراء سوء التغذية

جنيف (الاتحاد)

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبركورن، أنه تم تأكيد 400 حالة وفاة في قطاع غزة بسبب سوء التغذية، من بينها 101 طفل، 80 منهم دون سن الخامسة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر «الإنترنت» لممثل المنظمة، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس الأول.

وأشار بيبركورن، إلى أن الإصابات الناجمة عن الصراع في غزة، التي ترزح تحت وطأة الهجمات الكثيفة والحصار الإسرائيلي، تسببت في صدمة نفسية للناجين، موضحاً أن نقص الخدمات النفسية والاجتماعية أدى أيضاً إلى أزمة عميقة في الصحة العقلية.

ولفت ممثل «الصحة العالمية» في فلسطين، إلى أن 8 مستشفيات في مدينة غزة، التي نفذت فيها خطة الاحتلال الإسرائيلي، تقدم خدماتها بشكل جزئي للفئات الضعيفة هناك. كما ذكر أن الخدمات الصحية في شمال غزة تُقدَّم فقط من خلال مركز صحي واحد يعمل بشكل جزئي.

وأضاف: بين 11 و28 سبتمبر الماضي، خرج ما لا يقل عن 44 مركزاً صحياً عن الخدمة في مدينة غزة، مشيراً إلى استمرار مشكلات المياه والصرف الصحي والنظافة في قطاع غزة.

وبيّن أن نحو مليون شخص يومياً لا يتمكنون من الحصول على الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب البالغ 6 لترات.