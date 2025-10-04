الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس عباس: السيادة على قطاع غزة لدولة فلسطين

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
5 أكتوبر 2025 01:16

رام الله (وكالات) 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، «إن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وإن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي». 
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): «سنواصل العمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين من أجل إنجاح هذه الجهود، وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
وجدد عباس الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوجه نحو السلام الدائم، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية التي تبذل جهودها في هذا الصدد، مؤكداً استعداد دولة فلسطين للعمل البناء مع الرئيس الأميركي منذ هذه اللحظة، ومع جميع الشركاء المعنيين، والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، وفق الشرعية الدولية.

محمود عباس
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الرئيس الفلسطيني
