الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 36

ارتفاع ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 36
5 أكتوبر 2025 08:39

قالت الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا اليوم الأحد إن عدد الطلاب الذين تأكد مقتلهم بعد انهيار مبنى مدرسة داخلية في جاوة الشرقية ارتفع‭ ‬إلى 36 من 16 في اليوم السابق.

وأضافت الهيئة أن جهود البحث مستمرة لليوم السابع على التوالي من أجل العثور على جثث 27 طالباً، أغلبهم فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقالت الهيئة إنه تم استخدام رافعات لإزالة الأنقاض وإن جهود البحث والإخلاء اكتملت بنسبة 60 بالمئة وتوقعت رفع جميع الأنقاض واستكمال البحث غدا الاثنين.
وانهار مبنى المدرسة، وهي مدرسة داخلية، في بلدة سيدوارجو يوم الاثنين الماضي على مئات الطلاب إذ لم تتمكن أساسات المدرسة من تحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا.
وذكرت الهيئة أن المنقذين حصلوا على إذن من أولياء الأمور يوم الجمعة لاستخدام معدات ثقيلة بعد تلاشي أي علامات على وجود أحد على قيد الحياة خلال جهود سابقة.

أخبار ذات صلة
إندونيسيا توسع جهود الإنقاذ في أعقاب انهيار مدرسة
قتلى وجرحى في انهيار سقالة داخل كنيسة بإثيوبيا
المصدر: وكالات
إندونيسا
مدرسة
انهيار
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©