الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب بابوا غينيا الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب بابوا غينيا الجديدة
5 أكتوبر 2025 09:37

 ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن مركز الهزة كان على بعد 79 كيلومترا من مدينة /بوبونديتا/، وعلى عمق 78.9 كيلومتر.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90% من البراكين النشطة في العالم، وقد شهدت في فبراير 2018 زلزالا مدمرا أوقع ما لا يقل عن 100 قتيل، وتسبب في انهيارات أرضية أدت إلى طمر عشرات القرى.

المصدر: وام
الزلازل
البراكين
