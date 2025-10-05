هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب بابوا غينيا الجديدة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن مركز الهزة كان على بعد 79 كيلومترا من مدينة /بوبونديتا/، وعلى عمق 78.9 كيلومتر.



وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90% من البراكين النشطة في العالم، وقد شهدت في فبراير 2018 زلزالا مدمرا أوقع ما لا يقل عن 100 قتيل، وتسبب في انهيارات أرضية أدت إلى طمر عشرات القرى.