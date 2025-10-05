مقتل عناصر إرهابية في هجوم مقديشو

قُتِل سبعة من حركة الشباب الإرهابية في الهجوم الانتحاري الذي نفذه عناصرها، أمس السبت، على مركز اعتقال قرب مقر الرئاسة في وسط العاصمة مقديشو، بحسب ما أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الأحد.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته، بأن "قوات الأمن تمكنت من إنهاء الهجوم الإرهابي بقتل المسلحين السبعة المشاركين فيه".

وبدأ هجوم حركة الشباب عصر السبت بانفجار قوي، شعر به السكان على بعد حوالى كيلومترين من مكان الهجوم.

وسمعت انفجارات عدة وتبادلا كثيفا لإطلاق النار في مركز الاحتجاز المعروف باسم "غودكا جيلاكاو" الذي تستخدمه أجهزة الاستخبارات الصومالية لاحتجاز المشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب المتشددة واستجوابهم قبل محاكمتهم.

وأفاد سكان بأنهم كانوا يسمعون إطلاق نار متقطعا من المركز بعد أكثر من ثلاث ساعات على بدء الهجوم.