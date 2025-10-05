الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل عناصر إرهابية في هجوم مقديشو

الدخان يتصاعد أثناء الهجوم على مقديشو
5 أكتوبر 2025 16:37

قُتِل سبعة من حركة الشباب الإرهابية في الهجوم الانتحاري الذي نفذه عناصرها، أمس السبت، على مركز اعتقال قرب مقر الرئاسة في وسط العاصمة مقديشو، بحسب ما أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الأحد.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته، بأن "قوات الأمن تمكنت من إنهاء الهجوم الإرهابي بقتل المسلحين السبعة المشاركين فيه".
وبدأ هجوم حركة الشباب عصر السبت بانفجار قوي، شعر به السكان على بعد حوالى كيلومترين من مكان الهجوم.
وسمعت انفجارات عدة وتبادلا كثيفا لإطلاق النار في مركز الاحتجاز المعروف باسم "غودكا جيلاكاو" الذي تستخدمه أجهزة الاستخبارات الصومالية لاحتجاز المشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب المتشددة واستجوابهم قبل محاكمتهم.
وأفاد سكان بأنهم كانوا يسمعون إطلاق نار متقطعا من المركز بعد أكثر من ثلاث ساعات على بدء الهجوم.

