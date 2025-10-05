الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
البابا يشيد بـ"التقدم الكبير" نحو السلام في قطاع غزة

البابا ليو الرابع عشر يلوح للحضور
5 أكتوبر 2025 16:52

رحب البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، بـ"التقدم الكبير" الذي تم تحقيقه نحو السلام في قطاع غزة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار في القطاع وإلى إطلاق سراح الرهائن.
وقال البابا، في ختام قداس أحياه في الفاتيكان "خلال الساعات الأخيرة، في سياق خطير في الشرق الأوسط، أحرز تقدم كبير في مفاوضات السلام، آمل أن يفضي إلى النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن".
وقال البابا "أدعو كل الأشخاص المسؤولين إلى الانخراط في هذا الطريق، إلى إقرار وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن" من أجل التوصل إلى "سلام عادل ودائم".
كما أبدى قلقا حيال "تصاعد الكراهية المعادية للسامية في العالم" و"حزنه الشديد للمعاناة الهائلة التي تلم بالشعب الفلسطيني في غزة".

المصدر: آ ف ب
البابا
البابا ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان
قطاع غزة
غزة
