الأخبار العالمية

بوتين يعلّق على احتمال إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا

صاروخ "توماهوك"
5 أكتوبر 2025 17:23

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تزويد الولايات المتحدة، أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا‭‭ ‬‬يهدد بتدمير العلاقات الروسية الأميركية.
وبعد أقل من شهرين من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببوتين في قمة ألاسكا، لم تنته الأزمة في أوكرانيا.
وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي، الشهر الماضي، إن واشنطن تدرس طلبا أوكرانيا للحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى قادرة على توجيه ضربات في عمق روسيا، بما في ذلك العاصمة موسكو، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان القرار النهائي اتُخذ.
وقال بوتين، في مقطع فيديو نشره مراسل التلفزيون الروسي الرسمي بافيل زاروبين اليوم الأحد "سيؤدي ذلك إلى تدمير علاقاتنا، أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت في هذه العلاقات".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات مخابرات حول أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة في روسيا، في الوقت الذي تدرس فيه إرسال صواريخ لكييف يمكن استخدامها في مثل هذه الضربات. وأكد مسؤولان لوكالة رويترز الدولية للأنباء صحة ما ورد في تقرير الصحيفة.
ويبلغ مدى صواريخ "توماهوك كروز" 2500 كيلومتر، مما يعني أنه إذا حصلت أوكرانيا على الصواريخ، فسيكون الكرملين وجميع الأراضي الروسية في قارة أوروبا ضمن نطاق الهدف.

