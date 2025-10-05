الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان وجرحى بتبادل إطلاق نار في ألاباما

الشرطة تؤمن مكان إطلاق نار في ألاباما
5 أكتوبر 2025 17:44

تبادل مسلحون إطلاق النار في منطقة مزدحمة معروفة في مدينة مونتجمري، عاصمة ولاية ألاباما الأميركية، مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بحسب ما أعلنته الشرطة.
وقال جيمس جرابويز قائد شرطة مونتجمري إن ثلاثة من المصابين نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطيرة.
واستدعيت الشرطة عند حوالي الساعة 1130 مساء، بسبب ما وصفه جرابويز بـ"إطلاق النار الجماعي".
وأوضح جرابويز للصحفيين أنه "كان هناك طرفان يطلقان النار على بعضهما البعض وسط مجموعة من الأفراد".
وأضاف أن مطلقي النار "لم يكترثوا بمن حولهم عندما أقدموا على ذلك".
وذكر قائد شرطة مونتجمري أن المحققين يقومون حاليا بفحص الأدلة، ويجرون مقابلات مع المشتبه بهم المحتملين، رغم عدم اتهام أي شخص حتى صباح اليوم الأحد. 

أخبار ذات صلة
انفجار هائل تبعه إطلاق نار في مقديشو
قتيلان وجرحى بإطلاق نار في مدينة بجنوب فرنسا
المصدر: د ب أ
إطلاق نار
ألاباما
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©