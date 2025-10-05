الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روبيو يأمل إنجاز اتفاق الرهائن في غزة هذا الأسبوع

دخان يتصاعد من غزة جراء قصف
5 أكتوبر 2025 18:23

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
وأضاف لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "المحادثات جارية، بل وأنا أتحدث إليكم الآن، نأمل الانتهاء منها سريعا هذا الأسبوع... يجب ألا يستغرق هذا أسابيع أو حتى عدة أيام. نريد حدوثه بسرعة كبيرة".
ووصفا روبيو إطلاق سراح الرهائن بالمرحلة الأولى من إنهاء الحرب، فيما لم يتسن بعد الانتهاء من تفاصيل ما سيحدث بعد ذلك.
وأضاف أن حماس وافقت "مبدئيا" على اقتراح الرئيس دونالد ترامب وإطار العمل لإطلاق سراح الرهائن، في حين أن الاجتماعات جارية لتنسيق الجوانب اللوجستية لذلك.
وقال "لقد وافقوا أيضا، من حيث المبدأ وإجمالا، على مناقشة ما سيحدث بعد ذلك. سيتعين العمل على الكثير من التفاصيل". 

«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
«الأونروا» لـ«الاتحاد»: تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة
المصدر: وكالات
غزة
حرب غزة
قطاع غزة
ماركو روبيو
آخر الأخبار
