الأخبار العالمية

بدء محادثات تشكيل الحكومة في التشيك

رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش، الذي تصدر حزبه انتخابات البرلمان
5 أكتوبر 2025 20:50

تعهد رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش، الذي تصدر حزبه انتخابات البرلمان، باتباع نهج موالٍ لأوروبا مع بدء محادثاته لتشكيل الحكومة المقبلة، والمتوقع إعلانها في نوفمبر.
فاز حزب "نعم" (ANO) بزعامة بابيش بنسبة 34.5% من الأصوات، ليحصد 80 مقعدًا من أصل 200 في برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، والjي يبلغ عدد سكانها 10.9 مليون نسمة.
بابيش، الذي شغل منصب رئيس وزراء جمهورية التشيك بين عامي 2017 و2021، خاض حملته الانتخابية على أساس وعود بالرعاية الاجتماعية.
قال بابيش إنه سيسعى للحصول على دعم حكومته من حركة الحرية والديمقراطية المباشرة اليمينية المتطرفة، التي حصلت على 7.8% من الأصوات لـ 15 مقعدًا، ومن حزب "موتوريستس" اليميني، الذي حصل على 6.8% و13 مقعدًا.
وبعد استقباله بابيش اليوم الأحد، صرّح الرئيس بيتر بافل بأنه سيُعلن عن الحكومة الجديدة في نوفمبر على أقرب تقدير لإفساح المجال أمام السياسيين للمفاوضات.
وأكد بابيش، البالغ من العمر 71 عامًا، أنه مؤيد لأوروبا ويريد "أن تعمل أوروبا بشكل جيد".
التقى بابيش بزعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "موتوريستس"، مساء أمس السبت، لكنه رفض التعليق على النتيجة، قائلاً إن المحادثات كانت "إيجابية في معظمها".
وقال "سنسعى بالتأكيد إلى حكومة من حزب واحد بقيادة حزب ANO".

المصدر: آ ف ب
