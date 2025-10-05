ترامب يدلي بتصريحات بشأن إطلاق الرهائن في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة قد تستمر "بضعة أيام"، بينما أكد وزير خارجيته على ضرورة "توقف" القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض "إنهم في خضم المفاوضات الآن. لقد بدأوا المفاوضات. وستستمر لبضعة أيام".

ومن المقرر أن تجري، غدا الاثنين في مصر، محادثات غير مباشرة لبحث مسألة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل في سياق خطة الرئيس الأميركي،.

وأضاف "سنرى كيف ستسير الأمور. لكنني سمعت أن الأمور تسير على ما يرام".

ولدى مشاركته في عدة برامج حوارية اليوم الأحد للحديث عن الوضع في غزة، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، من جانبه، أن القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ينبغي أن يتوقف في حال التوصل إلى اتفاق في شأن الإفراج عن الرهائن والسجناء.

وصرح روبيو لمحطة "سي بي اس" التلفزيونية الأميركية "ما أن يتم التوافق على التفاصيل اللوجستية، اعتقد أن الاسرائيليين والجميع سيقرون باستحالة الإفراج عن رهائن وسط القصف. على القصف إذا ان يتوقف"، مشددا على وجوب بلوغ هذا الاتفاق "سريعا جدا".

وأضاف "لا يمكن أن تكون الحرب جارية في خضم عملية" التبادل.