الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو

أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
6 أكتوبر 2025 01:01

واشنطن (وكالات)

الإمارات: نرحب بإعلان «حماس» استعدادها لتسليم إدارة غزة
ترامب يلمح إلى احتمال تمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

أعطى دونالد ترامب الضوء الأخضر لنشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو، حيث أطلق عنصر في قوات إنفاذ القانون الفدرالية، أمس، النار على سائقة سيارة يُشتبه بأنها كانت مسلّحة، بينما عرقلت قاضية مسعى الرئيس الجمهوري لإرسال الجيش إلى مدينة بورتلاند الديمقراطية أيضاً.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: «أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية» في شيكاغو بعد أسابيع على تهديد الجمهوريين بإرسال قوات إلى المدينة الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة، رغم رفض المسؤولين المحليين، مضيفة، لن يغض الرئيس النظر عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية.
ويأتي تحرّك إدارة ترامب حيال شيكاغو وبورتلاند بعد نشر قوات في لوس أنجلوس وواشنطن، حيث نفذت مجموعات من العناصر الملثّمين والمسلّحين الذين يستخدمون مركبات لا تحمل أي علامات وأخرى مصفّحة، عمليات دهم استهدفت أحياء سكنية وأعمالاً تجارية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات. واعتبر ترامب مراراً أن بورتلاند تعاني من انتشار الجرائم العنيفة، لكن في أمر من المحكمة صدر أمس، كتبت القاضية كارين إميرغوت أن قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق، مضيفة أن تظاهرات بورتلاند لم تشكّل خطر وقوع تمرّد، مؤكدة أن بإمكان قوات إنفاذ القانون العادية التعامل مع حوادث من هذا القبيل.

ترامب
أميركا
دونالد ترامب
شيكاغو
