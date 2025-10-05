اليمن يدعو لتجفيف منابع تمويل الحوثي

عدن (الاتحاد)

حذرت الحكومة اليمنية من استغلال ميليشيا الحوثي لشبكات مالية وبنكية في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، مؤكدة ضرورة تجفيف شرايين اقتصادها الموازي وشل قدرتها على مواصلة الحرب والإرهاب ضد الشعب اليمني ودول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إقدام أحد البنوك على إغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء، وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأوضح معمر الإرياني أن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات حكومية متكررة ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الخزانة الأميركية بشأن استغلال ميليشيا الحوثي لشبكات مالية وبنكية في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، وفقاً لما أكدته تقارير إعلامية ودولية، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وخرق واضح للعقوبات المفروضة على الميليشيا الإرهابية.

وأشار الإرياني إلى أن هذا الإجراء يعكس تجاوباً إيجابياً مع التحذيرات الحكومية والضغوط الأميركية والدولية، ويبعث برسالة واضحة إلى بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها، والتأكد من عدم وقوعها في دائرة الاستغلال أو التوظيف.