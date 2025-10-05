الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليمن يدعو لتجفيف منابع تمويل الحوثي

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
6 أكتوبر 2025 01:00

عدن (الاتحاد)

حذرت الحكومة اليمنية من استغلال ميليشيا الحوثي لشبكات مالية وبنكية في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، مؤكدة ضرورة تجفيف شرايين اقتصادها الموازي وشل قدرتها على مواصلة الحرب والإرهاب ضد الشعب اليمني ودول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. 
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إقدام أحد البنوك على إغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء، وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. 
وأوضح معمر الإرياني أن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات حكومية متكررة ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الخزانة الأميركية بشأن استغلال ميليشيا الحوثي لشبكات مالية وبنكية في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، وفقاً لما أكدته تقارير إعلامية ودولية، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وخرق واضح للعقوبات المفروضة على الميليشيا الإرهابية.
وأشار الإرياني إلى أن هذا الإجراء يعكس تجاوباً إيجابياً مع التحذيرات الحكومية والضغوط الأميركية والدولية، ويبعث برسالة واضحة إلى بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها، والتأكد من عدم وقوعها في دائرة الاستغلال أو التوظيف. 

اليمن
الأزمة اليمنية
الحكومة اليمنية
الأزمة في اليمن
ميليشيات الحوثي
جماعة الحوثي
وزير الإعلام اليمني
معمر الإرياني
