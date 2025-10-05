الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري

فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
6 أكتوبر 2025 01:01

غزة (الاتحاد)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن الفلسطينيين في قطاع غزة مروا بعامين كاملين من الموت والنزوح القسري، محذرةً من عدم كفاية الخدمات الأساسية المتبقية لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة.
جاء ذلك، في كلمة مصورة لمديرة البعثة الفرعية للجنة بغزة، سارة أفريلود، نشرها «الصليب الأحمر» على صفحته بمنصة «فيس بوك»، فيما تحل غداً الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب.
وقالت أفريلود: «على مدار عامين والسكان المدنيون يعانون الموت والنزوح القسري والحرمان من الكرامة على نحو مروّع. لقد شهدنا تفريغاً كاملاً للروح الإنسانية في غزة».
وتابعت: «آلاف الفلسطينيين فُصلوا عن عائلاتهم، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين».
وأوضحت أن «آثار العامين الماضيين باتت تتجلى على وجوه الناس المنهكة التي تحاول الصمود بشقّ الأنفس».
وتابعت: «عامان من الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة، والأثر لا يوصف».
وحذرت من عدم كفاية الخدمات الأساسية المتبقية في القطاع لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة بالقطاع.
وأكدت أن «الكثير من المدنيين يفتقرون إلى الوصول الآمن والمنتظم للمياه ومرافق النظافة والرعاية الصحية».
وعن الواقع الإنساني الصعب في غزة، قالت أفريلود إنها «التقت بأمهات يملؤهن الذعر، ولا يدرين كيف سيُطعمْن أطفالهن أو يحافظْن على سلامتهم».

