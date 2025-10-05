الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل 65 فلسطينياً وإصابة 153 في غزة خلال 24 ساعة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)
6 أكتوبر 2025 01:00

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 65 فلسطينياً وإصابة 153 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من الدعوات الدولية إلى إيقاف الحرب.
وقالت السلطات في بيان صحفي، إن «حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت إلى 67139 قتيلاً و169583 مصاباً».
وأضافت أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية قتيلين و30 مصاباً من ضحايا قوافل المساعدات، لترتفع حصيلة الضحايا في صفوفهم إلى 2605 قتلى وأكثر من 19124 مصاباً.
وشهدت محافظات القطاع كافة قصفاً جوياً وبرياً وعمليات إطلاق الرصاص الحي على طالبي المساعدات، وهو ما يتنافى مع الدعوات الدولية إلى إيقاف الحرب على غزة.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
