الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تقر مخططاً استيطانياً للاستيلاء على أراض شمالي الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية على أراضي بالضفة الغربية (أرشيفية)
6 أكتوبر 2025 01:00

رام الله (الاتحاد)

صدّقت إسرائيل، أمس، على مخطط استيطاني جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونماً من أراضي قرية «كفر قدوم» شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن مسؤول ملف الاستيطان في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منيف نزال.
وقال نزال: إن «الاحتلال نشر عبر الإعلام العبري مخططا يقضي بالاستيلاء على 35 دونماً من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم 10 بمنطقة واد بروص شمالي القرية».
وأوضح أن «المخطط يهدف إلى بناء 58 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة (متسبي يشاي)، المقامة على أراضي القرية».
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

الاستيطان
الاستيطان الإسرائيلي
الوحدات الاستيطانية
بناء المستوطنات في فلسطين
المستوطنات الإسرائيلية
فلسطين
إسرائيل
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
