الأخبار العالمية

اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة

آثار الدمار في غزة (أرشيفية)
6 أكتوبر 2025 01:00

أثينا (وكالات)

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، استعداد بلاده للمساهمة في المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وإرساء إطار عمل مستدام للحكم. 
ونقلت صحيفة «إيكاتيميريني» اليونانية عن رئيس الوزراء قوله في منشوره الأسبوعي على مواقع التواصل الاجتماعي: «يجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، ووقف الأعمال العدائية، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية».  
وأضاف: «إننا على اتصال دائم مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، يجب الحفاظ على إمكانية إقامة دولتين في المنطقة».  
وفي سياق متصل، ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشار فريدريش ميرتس دعا في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إلى أن تفضي المحادثات في مصر إلى اتفاق سريع لإنهاء الأعمال القتالية في غزة.

