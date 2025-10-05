ترامب يلمح إلى احتمال تمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إلى أنه مستعدّ لمواصلة العمل بمعاهدة حول الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا اقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين تمديدها لفترة سنة.

وقال ترامب، ردّا على سؤال أحد الصحافيين في البيت الأبيض حول موقفه من عرض بوتين تمديد العمل بمعاهدة "ستارت" الجديدة لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها قبل أربعة أشهر من انتهاء صلاحيتها في الخامس من فبراير 2026 "تبدو لي فكرة سديدة".

يقضي الهدف من هذه المعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة الهجومية النووية في كلّ من البلدين مع إبقاء مستويات الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية المطلقة من الغوّاصات والرؤوس الحربية النووية دون السقف المتّفق عليه.

وينصّ الاتفاق، الذي وقّع سنة 2010، على اكتفاء كل من الطرفين بنشر 1550 رأسا حربية نووية وعلى 800 قاذفة ثقيلة أو منصّة إطلاق صواريخ بالستية منشورة وغير منشورة، فضلا عن نظام تحقق متبادل.