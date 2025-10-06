إعصار "بريسيلا" يشتد في المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك

قال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة المدارية بريسيلا تشتد ببطء في شرقي المحيط الهادئ، وقد تجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة إلى سواحل جنوب غربي المكسيك.

وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن العاصفة المدارية بريسيلا، التي تبلغ سرعة رياحها نحو 70 ميلاً في الساعة (110 كيلومترات في الساعة).

وامتدت رياحها بقوة العاصفة المدارية لمسافة تصل إلى 125 ميلاً (205 كيلومترات) من مركزها.

ويذكر أن الحد الأدنى لتصنيف العاصفة على أنها إعصار هو أن تصل سرعة الرياح إلى 74 ميلاً في الساعة (120 كيلومتراً في الساعة) على الأقل.

ويقع مركز العاصفة بريسيلا على بعد نحو 285 ميلاً (460 كيلومتراً) جنوب - جنوب غرب كابو كورينتس، أو نحو 480 ميلا (770 كيلومتراً) جنوب - جنوب شرق الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا، وتتحرك شمال - شمال غرب بسرعة 2 ميل في الساعة (4 كيلومترات في الساعة). ومن المتوقع أن تتحرك بريسيلا بشكل عام بموازاة الساحل خلال الأيام المقبلة. وتم إصدار تحذير من العاصفة المدارية لجزء من ساحل جنوب غربي المكسيك، من بونتا سان تيلمو إلى بونتا ميتا.

ومن الممكن أن تسقط أمطار تصل إلى 6 بوصات (15 سنتيمترا)، مع وجود خطر حدوث أمواج قوية وتيارات جارفة مهددة للحياة على الساحل. كما توجد عاصفة مدارية أخرى قبالة المكسيك في المحيط الهادئ، وهي أوكتاف، تتحرك بعيداً عن الشاطئ دون توقع وصولها إلى اليابسة ودون تفعيل أي تحذيرات أو مراقبة ساحلية بسبب هذه العاصفة.