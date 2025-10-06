حصيلة جديدة لضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا إلى 63 شخصا الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤولون، مع انتشال عناصر الإغاثة المزيد من الأشلاء من تحت أنقاض المبنى الذي انهار الأسبوع الماضي.

وانهار جزء من المدرسة متعددة الطبقات في جزيرة جاوة الأسبوع الماضي.

وما زال حوالي خمسة طلاب في عداد المفقودين.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو في مؤتمر صحافي الاثنين "نأمل أن نتمكن من اتمام عمليات البحث.

من جانبه، ذكر نائب مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بودي إيراوان أن الانهيار كان الكارثة الأكثر حصدا للأرواح في إندونيسيا حتى الآن خلال هذا العام. ويعمل محققون على تحديد أسباب الانهيار.



