الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حصيلة جديدة لضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا

أعضاء فريق الإنقاذ في موقع الحادثة بجاوة الشرقية
6 أكتوبر 2025 16:04

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا إلى 63 شخصا الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤولون، مع انتشال عناصر الإغاثة المزيد من الأشلاء من تحت أنقاض المبنى الذي انهار الأسبوع الماضي.
وانهار جزء من المدرسة متعددة الطبقات في جزيرة جاوة الأسبوع الماضي.
وما زال حوالي خمسة طلاب في عداد المفقودين. 
وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو في مؤتمر صحافي الاثنين "نأمل أن نتمكن من اتمام عمليات البحث.
من جانبه، ذكر نائب مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بودي إيراوان أن الانهيار كان الكارثة الأكثر حصدا للأرواح في إندونيسيا حتى الآن خلال هذا العام. ويعمل محققون على تحديد أسباب الانهيار.

