الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
قادة غرب البلقان يبحثون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

6 أكتوبر 2025 17:33

قادة غرب البلقان يبحثون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اجتمع رؤساء دول غرب البلقان، اليوم الإثنين، في ألبانيا لمناقشة السبل التي تمكنهم من تسريع وتيرة تكاملهم  الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وسط تحديات جيوسياسية متصاعدة.
الاجتماع في "جوليم" بألبانيا، الواقعة على بعد 50 كيلومترا غرب العاصمة تيرانا، تجمع سنويا يعقد في إطار مبادرة دبلوماسية أطلقتها الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي سلوفينيا وكرواتيا في عام 2013. وكان الهدف هو دعم توسع الاتحاد الأوروبي إلى غرب البلقان وهي المنطقة التي تضم ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينيجرو ومقدونيا الشمالية وكوسوفو.
تعمل كل الدول على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولكنها في مراحل مختلفة من مسار عضويتها، حيث تتقدم مونتينيجرو وألبانيا وتتخلف صربيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا الشمالية عن الركب.
وزاد استعداد الاتحاد الأوروبي لقبول أعضاء جدد منذ بدأت الأزمة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

المصدر: د ب أ
دول البلقان
الاتحاد الأوروبي
