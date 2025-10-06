أوكرانيا: قصفنا منشآت عسكرية ونفطية في روسيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، أنه شن هجوما بطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدف مصنعا روسيا رئيسيا للذخيرة، ومحطة نفطية استراتيجية، ومستودعا مهما للأسلحة خلف خطوط الجبهة.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها قصفت مصنع ذخيرة "سفيردلوف" الواقع في منطقة نيجني نوفجورود بغرب روسيا خلال الليل، ما أدى إلى سلسلة من الانفجارات واندلاع حريق.

كما أفادت الهيئة بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية استهدفت محطة نفطية في شبه جزيرة القرم، ما تسبب في اندلاع حريق، إضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للجيش الروسي المشترك الثامن عشر.

من جانبها، أقرت السلطات الروسية بوقوع هجوم واسع بالطائرات المسيرة الأوكرانية شمل 14 منطقة روسية، إلى جانب شبه جزيرة القرم، ومناطق قرب البحر الأسود وبحر آزوف.

وقالت السلطات الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت 251 طائرة مسيرة أوكرانية، في ما يعد أحد أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية منذ اندلاع الأزمة.