الأخبار العالمية

ليبيا.. «المفوضية» تعلن مواعيد انتخابات البلديات «الثالثة»

7 أكتوبر 2025 01:36

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، الجدول الزمني الخاص بتنفيذ انتخابات المجموعة الثالثة من المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2025. وأصدرت المفوضية القرار رقم «199» الخاص بمواعيد الانتخابات بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته والقوانين المرتبطة به، بحسب منشور «المفوضية» عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».
وجاء في المادة الأولى من القرار أن تستأنف العملية الانتخابية للمجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية المجموعة الثالثة 2025، المدرجة بالجدول رقم 1 بهذا القرار ويحدد يوم 18 أكتوبر 2025 لتنفيذ عملية الاقتراع. وحددت المادة الثانية يوم 20 أكتوبر 2025م موعداً للبدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية المدرجة بالجدول رقم 2. وشددت المادة الثالثة بالقرار على الإدارة العامة، وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلف بها.

ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
مفوضية الانتخابات
