الأخبار العالمية

مستوطنون يقطعون 120 شجرة زيتون قرب رام الله

مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
7 أكتوبر 2025 01:35

رام الله (الاتحاد)

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، أن مستوطنين إسرائيليين قاموا بقطع نحو 120 شجرة زيتون في سهل «مرج سيع» الواقع بين قريتي «المغير» و«أبو فلاح» شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، يتجاوز عمرها 60 عاماً.
ووفق الوكالة: «تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه منذ السابع من أكتوبر 2023، باقتلاع وإلحاق الضرر بما مجموعه 48728 شجرة، منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان».
وتتزايد اعتداءات المستوطنين على حقول الزيتون والمزارعين الفلسطينيين في مثل هذا الوقت من كل عام، بالتزامن مع بدء موسم قطف ثمار الزيتون، والذي يعد مصدر رزق لآلاف العائلات في الضفة.

