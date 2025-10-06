الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصليب الأحمر»: مستعدون للمساعدة بملفي التبادل والمساعدات بشأن غزة

سيارات الصليب الأحمر خلال تسلم رهائن في خان يونس (أرشيفية)
7 أكتوبر 2025 01:36

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حرب غزة تدخل عامها الثالث وسط أزمة إنسانية كارثية
مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في مصر

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، عن استعدادها للمساعدة في إعادة الرهائن في غزة إلى إسرائيل، وفي إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش «إن فرقنا جاهزة للعمل وسيطاً إنسانياً محايداً للمساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم».
وأكدت اللجنة أن «المساعدات الإنسانية يجب أن تُستأنف بطاقتها الكاملة، وأن تُوزَّع بأمان على جميع المحتاجين في أنحاء غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه».
وأوضحت المنظمة الإنسانية أنها سهّلت منذ أكتوبر 2023، إطلاق سراح 148 رهينة و1931 معتقلاً، كما أسهمت في استعادة رفات بشرية».
وأضافت أن «عمليات مماثلة كانت شديدة التعقيد، وتتطلب تخطيطاً دقيقاً على المستويين اللوجستي والأمني».

الصليب الأحمر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
علوم الدار
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
اليوم 14:49
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
علوم الدار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
اليوم 14:46
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©