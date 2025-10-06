الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من تفاقم معاناة النازحين في غزة مع قرب الشتاء

نازحون يحتمون في خيام مهترئة في خان يونس جنوب قطاع غزة - أرشيفية
7 أكتوبر 2025 01:35

غزة (الاتحاد)

حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أمس، من تفاقم معاناة النازحين في الخيام مع قرب موسم الشتاء والأمطار.
وأشارت الشبكة في بيان، إلى أن «خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهلت الحديث عن مؤسسة غزة الإنسانية وما تسببت فيه من معاناة»، مؤكدة «ضرورة وقف العمل بالمؤسسة ومحاسبة قتلة منتظري المساعدات».
وأكدت الشبكة أن «الجيش الإسرائيلي تعمد هندسة التجويع وجعل السكان في غزة رهينة للمساعدات الإنسانية».
وقال رئيس الشبكة «إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من ألف مركز إيواء فيما تبقى من مساحة ضيقة في قطاع غزة، حيث تتفاقم أوضاع النازحين، وبخاصة أولئك الذين لم يجدوا مأوى أو من أقام خيمته على شاطئ البحر أو في مناطق خطر».

