الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتخاب المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

خالد العناني
6 أكتوبر 2025 22:37

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين، وزير الآثار والسياحة المصري السابق خالد العناني، مديرا عاما جديدًا للمنظمة.
يحل العناني محل المديرة العامة السابقة الفرنسية المنتهية ولايتها أودري أزولاي، بعد أن شغلت المنصب لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات.
يتعين على الجمعية العامة للمنظمة الآن التصديق على تعيين عالم المصريات البالغ من العمر 54 عامًا خلال اجتماعها في أوزبكستان في 6 نوفمبر المقبل.
ولم تعارض الجمعية العامة أبدًا توصية من المجلس التنفيذي، الذي يتألف من 58 دولة من أصل 194 دولة عضوًا.
وفاز العناني بـ 55 صوتًا من أصل 57 صوتًا تم الإدلاء بها.
واجه العناني، الذي برز كأوفر المرشحين حظًا، فيرمين إدوارد ماتوكو من جمهورية الكونغو، الذي يشغل منصبا كبيرا في المنظمة.
أشرف العناني على الآثار، ثم على السياحة أيضًا، من عام 2016 إلى عام 2022 في مصر.
إذا تم تأكيد ترشيحه، فسيتولى منصبه في 14 نوفمبر كأول مدير عام لليونسكو من دولة عربية وثاني مدير عام من دولة أفريقية، بعد السنغالي أمادو مختار امبو، الذي شغل المنصب من عام 1974 إلى عام 1987.

أخبار ذات صلة
دار المحيط للنشر بالفجيرة تحقق إنجازاً ثقافياً عالمياً في مؤتمر «موندياكولت 2025»
الوحدة يواجه تراكتور في «النخبة»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليونسكو
خالد العناني
آخر الأخبار
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
علوم الدار
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
اليوم 14:49
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
علوم الدار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
اليوم 14:46
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©