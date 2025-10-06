انتخاب المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين، وزير الآثار والسياحة المصري السابق خالد العناني، مديرا عاما جديدًا للمنظمة.

يحل العناني محل المديرة العامة السابقة الفرنسية المنتهية ولايتها أودري أزولاي، بعد أن شغلت المنصب لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات.

يتعين على الجمعية العامة للمنظمة الآن التصديق على تعيين عالم المصريات البالغ من العمر 54 عامًا خلال اجتماعها في أوزبكستان في 6 نوفمبر المقبل.

ولم تعارض الجمعية العامة أبدًا توصية من المجلس التنفيذي، الذي يتألف من 58 دولة من أصل 194 دولة عضوًا.

وفاز العناني بـ 55 صوتًا من أصل 57 صوتًا تم الإدلاء بها.

واجه العناني، الذي برز كأوفر المرشحين حظًا، فيرمين إدوارد ماتوكو من جمهورية الكونغو، الذي يشغل منصبا كبيرا في المنظمة.

أشرف العناني على الآثار، ثم على السياحة أيضًا، من عام 2016 إلى عام 2022 في مصر.

إذا تم تأكيد ترشيحه، فسيتولى منصبه في 14 نوفمبر كأول مدير عام لليونسكو من دولة عربية وثاني مدير عام من دولة أفريقية، بعد السنغالي أمادو مختار امبو، الذي شغل المنصب من عام 1974 إلى عام 1987.