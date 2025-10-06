روسيا تنفي انتهاك الأجواء الأوروبية

موسكو (وكالات)

نفى الكرملين، أمس، مسؤولية روسيا عن الحوادث الأخيرة لانتهاك مسيرات للأجواء الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن العديد من الساسة في أوروبا «يلقون باللوم على روسيا في كل شيء، وذلك من دون مبرر»، في إشارة إلى اتهام المستشار الألماني فريدريش ميرتس لروسيا بأنها تقف وراء الطائرات المسيّرة التي شوهدت في ألمانيا.

وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد سبب لتحميل روسيا مسؤولية الطائرات المسيّرة التي شوهدت في أوروبا، هناك شيء غريب في هذه القصة بأكملها، وتابع قائلاً: «أنصح سياسيي الاتحاد الأوروبي بتوسيع آفاقهم، بدلاً من نسب كل عملية إطلاق لطائرة مسيرة إلى روسيا».