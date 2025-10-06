الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تنفي انتهاك الأجواء الأوروبية

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
7 أكتوبر 2025 01:36

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن اعتراض 184 مسيّرة
«التعاون الخليجي» والاتحاد الأوروبي.. الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق السلام

نفى الكرملين، أمس، مسؤولية روسيا عن الحوادث الأخيرة لانتهاك مسيرات للأجواء الأوروبية. 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن العديد من الساسة في أوروبا «يلقون باللوم على روسيا في كل شيء، وذلك من دون مبرر»، في إشارة إلى اتهام المستشار الألماني فريدريش ميرتس لروسيا بأنها تقف وراء الطائرات المسيّرة التي شوهدت في ألمانيا.
وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد سبب لتحميل روسيا مسؤولية الطائرات المسيّرة التي شوهدت في أوروبا، هناك شيء غريب في هذه القصة بأكملها، وتابع قائلاً: «أنصح سياسيي الاتحاد الأوروبي بتوسيع آفاقهم، بدلاً من نسب كل عملية إطلاق لطائرة مسيرة إلى روسيا».

روسيا
الطائرات المسيرة
الاتحاد الأوروبي
الكرملين
ديمتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
آخر الأخبار
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
علوم الدار
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
اليوم 14:49
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
علوم الدار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
اليوم 14:46
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©