الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البيت الأبيض: لا تسريح للعاملين بعد بسبب الإغلاق

البيت الأبيض
7 أكتوبر 2025 09:02

تراجع البيت الأبيض أمس الاثنين عن تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن موظفين بالحكومة يجري تسريحهم بالفعل بسبب الإغلاق الحكومي، لكنه حذر من أن فقد الوظائف قد يحدث، في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة ستمتد.

ورفض مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون للمرة الخامسة إجراءات تهدف لتمويل الوكالات الاتحادية، مع عدم وجود دعم كاف لاقتراح جمهوري لتمويل العمليات حتى 21 نوفمبر وآخر ديمقراطي من شأنه أيضاً تمديد دعم الرعاية الصحية الذي ينقضي أجله في نهاية العام.

وكان ترامب قد قال الأحد، إن عمليات تسريح تتم في الوقت الحالي، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت أمس الاثنين إنه كان يشير إلى الذين تم منحهم إجازات مؤقتة منذ أن سمح الكونجرس بانقضاء أجل التمويل في مطلع أكتوبر.

وأضافت في إفادة صحفية أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض "يواصل العمل مع الوكالات بشأن من سيتعين للأسف تسريحهم إذا استمر هذا الإغلاق".

أخبار ذات صلة
أميركا تبدأ العد التنازلي للإغلاق الحكومي
البيت الأبيض يعلّق على تعطل السلم الكهربائي بترامب
المصدر: وكالات
البيت الأبيض
الرئيس دونالد ترامب
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©