إعصار "هالونج" يقترب من جزر إيزو اليابانية

يتحرك إعصار "هالونج" في الوقت الحالي غربا فوق المياه الواقعة جنوب اليابان، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية اليابانيون إن قوة العاصفة قد تشتد وتقترب من جزر إيزو اليابانية بحلول بعد غد الخميس.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الإعصار كان متمركزا فوق المحيط الهادئ جنوب اليابان، ويتحرك باتجاه غرب-شمال غرب بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، وذلك حتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم الثلاثاء.

وبلغ الضغط الجوي المركزي للإعصار 970 هكتوباسكال، وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له بالقرب من مركزه 144 كيلومترا في الساعة.

ويحذر المسؤولون سكان جزر أوجاساوارا بتوخي الحذر من الرياح القوية والأمواج العاتية.