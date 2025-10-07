الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زعيمة الحزب الحاكم في اليابان تعين وزير المالية السابق أميناً عاماً للحزب

ساناي تاكايتشي، الزعيمة المنتخبة حديثاً للحزب الحاكم في اليابان، تعقد مؤتمراً صحفياً في طوكيو
7 أكتوبر 2025 12:21

عينت ساناي تاكايتشي، الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم، وزير المالية السابق شونيتشي سوزوكي، في منصب الأمين العام للحزب (المركز الثاني في الحزب)، ورئيس الوزراء السابق تارو أسو، في منصب نائب رئيس الحزب.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية إن تاكايتشي، التي من المقرر أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، كشفت عن التشكيلة التنفيذية الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي تشمل وزير الأمن الاقتصادي السابق تاكايوكي كوباياشي، الذي كان من بين المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب السبت الماضي، كرئيس جديد لمجلس السياسات. 
وتم اختيار هاروكو أريمورا، الوزيرة السابقة المكلفة بتمكين المرأة، لرئاسة المجلس العام لصنع القرار، بينما تم اختيار كيجي فورويا، الذي ترأس من قبل  لجنة السلامة العامة الوطنية في اليابان، كرئيس لاستراتيجية الانتخابات. 
وسيشغل وزير الصناعة السابق كويتشي هاجيودا، منصب نائب الأمين العام التنفيذي لدعم سوزوكي. 

أخبار ذات صلة
إعصار "هالونج" يقترب من جزر إيزو اليابانية
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالا في اليابان

وتسير تاكايتشي (64 عاما)، الوزيرة السابقة للشؤون الداخلية، على الطريق لانتخابها كأول رئيسة وزراء في اليابان في جلسة برلمانية استثنائية في وقت لاحق من هذا الشهر، لتحل محل شيجيرو إيشيبا، سلفها كزعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي.

 

 

المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©