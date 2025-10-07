زعيمة الحزب الحاكم في اليابان تعين وزير المالية السابق أميناً عاماً للحزب

عينت ساناي تاكايتشي، الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم، وزير المالية السابق شونيتشي سوزوكي، في منصب الأمين العام للحزب (المركز الثاني في الحزب)، ورئيس الوزراء السابق تارو أسو، في منصب نائب رئيس الحزب.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية إن تاكايتشي، التي من المقرر أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، كشفت عن التشكيلة التنفيذية الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي تشمل وزير الأمن الاقتصادي السابق تاكايوكي كوباياشي، الذي كان من بين المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب السبت الماضي، كرئيس جديد لمجلس السياسات.

وتم اختيار هاروكو أريمورا، الوزيرة السابقة المكلفة بتمكين المرأة، لرئاسة المجلس العام لصنع القرار، بينما تم اختيار كيجي فورويا، الذي ترأس من قبل لجنة السلامة العامة الوطنية في اليابان، كرئيس لاستراتيجية الانتخابات.

وسيشغل وزير الصناعة السابق كويتشي هاجيودا، منصب نائب الأمين العام التنفيذي لدعم سوزوكي.

وتسير تاكايتشي (64 عاما)، الوزيرة السابقة للشؤون الداخلية، على الطريق لانتخابها كأول رئيسة وزراء في اليابان في جلسة برلمانية استثنائية في وقت لاحق من هذا الشهر، لتحل محل شيجيرو إيشيبا، سلفها كزعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي.